Drei Tage lang präsentieren sich ab Freitag wieder Händler, Handwerker und Dienstleister bei der Verbrauchermesse 2Brücken auf dem Festplatz an der Rennwiese. 65 Aussteller aus Zweibrücken und der Region zeigen, was sie haben und können.

Der Eintritt ist frei, ebenso wie die Möglichkeit, sich an den Ständen über Berufs- und Ausbildungsmöglichkeiten zu informieren. Ursprünglich sollte die Messe bereits in Herbst vergangenen Jahres stattfinden, wegen mehrerer Baustellen im Bereich um den Festplatz wurde sie aber verlegt.

Am Freitag startet die Messe unter dem Motto „Beruf und Ausbildung“. Schulen sind für diesen Tag eingeladen, damit die Schülerinnen und Schülern sich über passende Ausbildungsberufe in der Region informieren können. Samstag und Sonntag sind als reguläre Messetage geplant. Das Messegelände wird dann jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet sein. Auf dem Festplatz wird ein Zelt aufgestellt, darin werden sich vor allem Dienstleistungsbetriebe präsentieren. Ebenso gibt es ein Außengelände, in den vergangenen Jahren präsentierten sich hier hauptsächlich regionale Autohäuser.

Für die kleinen Messebesucher wird es zudem ein „Blaulicht-Viertel“ geben. Dort werden allerlei Einsatzfahrzeuge, etwa von Polizei oder Feuerwehr, ausgestellt, die die Kinder (und auch jung gebliebene Erwachsene) dann bestaunen können. Der Eintritt ist an allen Messetagen frei, an den Zugängen werden Spenden für ukrainische Kinder in Zweibrücken gesammelt.

Messe 2Brücken

Die Verbrauchermesse 2Brücken findet von Freitag, 20. Mai, bis Sonntag, 22. Mai, auf dem Festplatz an der Rennwiese statt. Geöffnet ist jeweils von 10 bis 18 Uhr.