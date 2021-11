Uwe Beck aus Pirmasens wird neuer Pfarrer der protestantischen Gemeinden Contwig und Stambach und damit Nachfolger von Silke Gundacker, die jetzt Pfarrerin in Rieschweiler und Maßweiler ist. Er tritt seine Stelle am 1. Januar an.

Der Einführungsgottesdienst ist am Sonntag, 16. Januar, um 14 Uhr. Das teilte Felix Kirschbacher, Öffentlichkeitsreferent der Evangelischen Kirche der Pfalz in Speyer, auf Anfrage mit. Beck ist in Bad Bergzabern aufgewachsen, verheiratet und hat drei erwachsene Söhne. Seit 28 Jahren ist er Pfarrer an der Pauluskirche in Pirmasens, außerdem ist er Dekanatsjugendpfarrer und Koordinator der Notfallseelsorge.

Pfarrerin Silke Gundacker war im Sommer 2020 nach fast 25 Jahren in Contwig und Stambach nach Rieschweiler und Maßweiler gewechselt.Im April 2021 hatte der Homburger Pfarrer Axel Schmitt die vakante Pfarrstelle vorübergehend übernommen und zusammen mit dem Niederauerbacher Pfarrer Matthias Strickler betreut.