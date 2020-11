Seit 1. Juli ist sie da, seit Sonntagnachmittag auch offiziell: Silke Gundacker wurde in der Kirche in Rieschweiler feierlich in ihr Amt als evangelische Pfarrerin von Rieschweiler und Maßweiler eingeführt.

Dekan Peter Butz, der unterstützt von Gundackers Kollegen Tilo Brach aus Winterbach und Matthias Strickler aus Niederauerbach die Amtseinführung vornahm, begrüßte die Gäste zu einem besonderen Gottesdienst, auch weil angesichts der Corona-Pandemie nichts ist, wie es immer ist. Gerade in dieser Zeit sei es wichtig, dass die Gemeindearbeit weitergeht. An Silke Gundacker gerichtet zitierte Butz Hermann Hesse: „Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der und hilft zu leben“.

So sieht das auch die Pfarrerin. In ihrer Predigt sagte sie, dass der Anfang gut tue, es ihr eine Freude und Ehre sei, in der neuen Gemeinde anzufangen. In einer Gemeinde gebe es Schätze zu heben, die – anders als früher, als die Menschen ihre Wertsachen in Tonkrügen versteckten – eher immaterieller Natur seien.

Den Zusammenhalt hob sie hervor und dass die Gemeinde auch in der Zeit der Vakanz daran gearbeitet habe, dass das Kirchenleben nicht gestorben ist. Der Schatz des Glaubens stifte Gemeinsamkeit. Allerdings sei es für sie in Zeiten von Corona schwierig, die Gemeinde besser kennenzulernen.

Silke Gundacker ist in Rieschweiler jedoch nicht ganz unbekannt. Und das nicht nur, weil sie ihr Amt schon seit dem 1. Juli ausübt, sondern auch wegen der Kooperation mit den Nachbargemeinden Winterbach, Niederauerbach und Contwig, ihrer vorherigen Pfarrstelle. Dem Gottesdienst wohnten etwa 60 Besucher bei. Für die musikalische Begleitung sorgten Sängerin Katharina Bonk, Pianist Sebastian Emmerich und Organist Jan Becker.

Silke Gundacker war 24 Jahre lang Pfarrerin in Contwig, wo sie mit 29 ihre erste Pfarrstelle antrat. Ihr Ehemann Jürgen Gundacker war bis Mitte des Jahres Bürgermeister der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land. Danach hätten sich beide für einen gemeinsamen Neuanfang entschieden, hatte Silke Gundacker im Mai im Gespräch mit der RHEINPFALZ gesagt. Die Familie mit zwei Kindern, die noch zur Schule gehen, wohnt in Maßweiler.

Die protestantische Pfarrstelle Rieschweiler/Maßweiler, zu der auch Reifenberg gehört, war ein Jahr unbesetzt, weil Pfarrerin Ulrike Höflich im Juni 2019 nach Kaiserslautern gewechselt war. Sie war knapp 15 Jahre lang Pfarrerin in Rieschweiler.