„Dynamics of Life“ heißt eine Ausstellung von Andrea Armbrüster, die noch bis Monatsmitte in der Homburger Galerie Beck zu sehen ist. Die Künstlerin thematisiert Aspekte des Stadtlebens und Grenzräume zwischen Bekanntem und Unbekanntem.

Andrea Armbrüster wurde 1962 in St. Wendel geboren und lebt heute in Blieskastel. Sie war lange als Medizinisch-technische Assistentin in der Forschung in Homburg