Einem Ford Fiesta ging am Dienstagnachmittag auf der Landstraße nach Contwig die Windschutzscheibe zu Bruch. Teile der Ladung eines entgegenkommenden Wagens krachten in die Scheibe. Wie die Polizei berichtet, hatte ein 34-Jähriger in seinem BMW Kartonagen und Styropor geladen. Weil er das Material schlecht gesichert habe, seien Teile davon während der Fahrt aus dem offenstehenden Kofferraum geweht worden. Personen seien bei dem Unfall nicht zu Schaden gekommen.