In der Nacht zum Freitag zwischen 0.15 und 10.30 Uhr wurde an einem weißen Toyota Corolla, der in der Pirmasenser Straße in Contwig abgestellt war, der linke Außenspiegel beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete. Der Wagen war nach Angaben der Zweibrücker Polizei in Höhe der Hausnummer 22 ordnungsgemäß auf einer parallel zur Fahrbahn verlaufenden, Parkfläche in Fahrtrichtung Stambach abgestellt. An dem Toyota entstand ein Schaden von etwa 400 Euro. Die Polizei bitet um Zeugenhinweise unter Telefon 06332/9760 oder per E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de.