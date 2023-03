Am Freitagmorgen kam es auf der A8 in Fahrtrichtung Pirmasens zu einer Unfallflucht. In Höhe des Steitzhofs, zwei Kilometer nach der Anschlussstelle Contwig, wechselte ein weißer Mercedes-Benz ohne Vorankündigung auf die linke Fahrspur und übersah hierbei einen von hinten herannahenden schwarzen VW Touareg. Dieser musste aufgrund des Fahrmanövers stark bremsen und nach rechts ausweichen und stieß gegen einen Leitpfosten. Hierbei entstand Sachschaden von 5000 Euro. Der Verursacher beging Unfallflucht, wie die Polizei mitteilte.