Am Dienstag hat ein Autofahrer am Wendehammer in der Schwarzbachstraße in Contwig einen dort geparkten rauchgrauen Toyota Aygo beschädigt und fuhr dann einfach davon, ohne den Schaden zu melden. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall zwischen 14.50 und 17.30 Uhr – vermutlich beim Rückwärtsfahren oder Wenden – vor dem Gebäude in der Schwarzbachstraße 1. Am Toyota entstand an der hinteren Tür auf der Fahrerseite ein Schaden von etwa 2000 Euro. Die Zweibrücker Polizeiinspektion bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06332/9760 oder per E-Mail (pizweibruecken@polizei.rlp.de).