[Aktualisiert] Bei dem schweren Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten am Dienstag, 23. März, auf der Käshofer Straße zwischen Homburg und Käshofen sind zwei entgegenkommende Autos mit ZW-Kennzeichen frontal zusammengeprallt. Wie die Polizei am Mittwoch erläuterte, war ein 33-Jähriger aus der Zweibrücker Gegend gegen 13.30 Uhr mit seinem Ford Mondeo in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort stieß der Ford frontal mit dem entgegenkommenden Suzuki SX 4 einer 28-jährigen Zweibrückerin zusammen. Dem schwer verletzten Mann sei es noch gelungen, sich selbst aus seinem Fahrzeug zu befreien. Die ebenfalls schwer verletzte Frau wurde im Suzuki eingeklemmt und musste von der Feuerwehr Homburg mithilfe von Hydraulikwerkzeugen befreit werden. Die beiden Verletzten kamen in umliegende Krankenhäuser. An beiden Autos entstand Totalschaden. Während der dreieinhalbstündigen Unfallaufnahme, für die ein Gutachter hinzugezogen wurde, blieb die Käshofer Straße L 120 voll gesperrt. Wie berichtet, war ein Rettungshubschrauber im Einsatz; ebenso die Feuerwehren Homburg-Mitte, Jägersburg und Bechhofen, die Homburger Bosch-Werksfeuerwehr und mehrere Teams der Homburger Polizei.