Von dpa

Beim Sturz von einem Balkon starb am Donnerstagabend (28. Juli) gegen 21 Uhr in Alt-Saarbrücken ein dreijähriges Kind. Es war mit seiner Mutter und seinem einjährigen Geschwisterkind vom Balkon hinter ihrer Wohnung in der Forbacher Straße vier bis fünf Meter in die Tiefe gestürzt. Wie es zu dem Unglück kam, ist noch unklar.

Die Polizei ermittelt nun gegen die Mutter wegen Mordes und versuchten Mordes, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presseagentur (dpa) am Freitag. Sie geht momentan davon aus, dass die 34-jährige Mutter ihre beiden Töchter von der Balustrade geworfen habe, und danach selbst gesprungen sei.

Das dreijährige Mädchen erlitt massive Kopfverletzungen. Es starb laut Polizei nach kurzer Behandlung im Krankenhaus. Ihr zwei Jahre jüngeres Geschwisterkind blieb nahezu unverletzt. Die Mutter erlitt schwerste Verletzungen. Sie ist nach Polizeiangaben zurzeit nicht ansprechbar.

Zum Zeitpunkt des Sturzes seien der Vater der Töchter und weitere Angehörige in der Wohnung gewesen. Sie seien noch in der Nacht von Donnerstag auf Freitag vernommen worden. Laut Polizei war die Mutter während des Vorfalls wohl in einem „psychischen Ausnahmezustand“ – jedenfalls „nach Hörensagen“. Bestätigt wurde dies bislang aber noch nicht.

Die Feuerwehr wurde alarmiert, um die Personen zu retten. Neben den Rettungskräften waren mehrere Notfallseelsorger vor Ort. Momentan ist das Haus versiegelt; der Balkon ist nicht von der Straße einsehbar. Die Ermittlungen dauern an.