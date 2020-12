Dellfeld. Ein 63-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Südwestpfalz ist am Dienstagnachmittag bei einem Unfall zwischen Falkenbusch und Dellfeld ums Leben gekommen. Vermutlich starb er aber nicht an den Folgen des Unfalls.

Der Mann war kurz nach 15 Uhr aus Richtung Contwig in Richtung Dellfeld unterwegs, als er am Ortsausgang von Falkenbusch plötzlich ruckartig nach links lenkte und dabei noch den Spiegel eines entgegenkommenden Autos streifte. Sein Wagen fuhr eine Böschung hinauf, lenkte nach rechts, beschädigte einen Zaun und blieb zwischen den Ortsteilen Falkenbusch und Dellfeld stehen. Der Rettungsdienst versuchte, den leblosen Fahrer zu reanimieren, was aber nicht mehr gelang. Laut Matthias Mahl, Leiter der Zweibrücker Polizeiinspektion, laufen die Ermittlungen zur Todes- und Unfallursache. Möglicherweise habe ein körperliches Problem vorgelegen, das zu dem Unfall und zum Tod führte, da der Unfall an sich nicht besonders schwer gewesen sei, sagte Mahl. Er wies aber darauf hin, dass dies nur ein erster Eindruck sei und man erst die weiteren Ermittlungen in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft abwarten müsse. Die Straße zwischen Dellfeld und Falkenbusch war mehrere Stunden gesperrt.