Zwei Leichtverletzte, rund 100.000 Euro Sachschaden: Das ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Freitagabend auf der A8 in Höhe der Anschlussstelle Contwig ereignet hat. Ein 30-jähriger Autofahrer, der gegen 19.20 Uhr mit seinem Audi A6 in Richtung Saarland unterwegs war, wechselte nach Polizeiangaben von der Beschleunigungs- direkt auf die Überholspur. Dabei übersah er einen von hinten mit hoher Geschwindigkeit herannahenden Mercedes. Dessen 56-jähriger Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachte ins Heck des Audis. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.