Nach einem Unfall auf der A8 beim Outlet war die Autobahn am Mittwochmorgen anderthalb Stunden gesperrt. Die Polizei sucht nun Zeugen. Denn der Unfallhergang ist unklar.

[aktualisiert 2. April] Der Unfall auf der A8 in Fahrtrichtung Saarland geschah, als eine Skoda-Fahrerin einen Lastwagen überholen wollte. Laut deren Aussage musste sie stark abbremsen, als ein Auto hinter dem LKW ausscherte. Dadurch sei ihr Skoda ins Schleudern geraten, gegen die Mittelleitplanke geprallt und gegen den Laster auf der rechten Spur gestoßen. Mittlerweile hat sich laut Polizei jedoch eine unbeteiligte Zeugin gemeldet und mitgeteilt, außer dem Skoda und dem LKW seien keine weiteren Fahrzeuge in den Unfall verwickelt gewesen. Vielmehr sei der Skoda nach seinem Überholmanöver zu früh nach rechts eingeschert und deshalb mit dem LKW auf dem rechten Fahrstreifen zusammengestoßen. Die Polizeiinspektion Zweibrücken hat die Ermittlungen aufgenommen. Weil der Unfallhergang derzeit nicht zweifelsfrei feststehe, sucht sie weitere Zeugen. Hinweise nimmt sie per E-Mail an pizweibruecken@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 0631 369-15399 entgegen.