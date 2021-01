Ein Unbekannter hat in der Oberauerbacher Straße in Contwig zwei Gullydeckel entfernt. Die Polizei ermittelt.

Am Mittwochabend sah ein Spaziergänger, dass in Höhe der Hausnummer 51, etwas unterhalb der Gesamtschule, in Richtung Oberauerbach ein Gullydeckel fehlte. 70 Meter weiter fehlte ein zweiter. Die Polizei sicherte die Gefahrenstellen vorübergehend mit Warnbaken ab, wie sie mitteilte. Eine Strafanzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr wurde gegen den oder die bislang unbekannten Täter eingeleitet. Die Polizeiinspektion Zweibrücken, Telefon 06332/9760, E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de, bittet nun um Hinweise.