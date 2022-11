Zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit läuft ein Nationalteam Luxemburgs in der Region auf: Am Mittwochabend treten ab 19 Uhr die A-Junioren des FK Pirmasens auf dem Contwiger Kunstrasenplatz gegen die U19-Truppe Luxemburgs an. Am 27. Oktober hatten sich bereits die U15-Junioren des FKP mit dem Luxemburger Nationalteam gemessen: Damals hatten die FKP-Jungs in Rimschweiler mit 0:8 deutlich verloren.