Traditionell kurz vor Weihnachten brachte die Fechtabteilung der VT Zweibrücken die Gaumeisterschaften und ihren Erzeuger-Cup über die Bühne. Wobei die Gautitelkämpfe mittlerweile sowieso reine Vereinsmeisterschaften der VTZ sind.

Bei deren 43. Auflage sorgte Organisator, Gau-Fechtwart und Kampfrichter Volker Petri mit seinem Team (Gabi Seebach und Waltraud Petri bei der Passannahme, Stefan Rossbach, Emil Knerr und Gregor Euskirchen als Kampfrichter) für einen reibungslosen Ablauf. Ursprünglich waren die Meisterschaften von VTZ-Abteilungsleiter Petri ins Leben gerufen worden, als der TV Pirmasens noch eine Fechtabteilung besaß. Als jedoch die elektrische Technik einzog, schlossen sich die TVP-Kämpfer der VTZ an. So entwickelte sich das Turnier mit dem Florett für Mädchen und Jungen zu einer Vereinsmeisterschaft der VTZ. In gemischten Runden und getrennter Wertung duellierten sich die Altersklassen U11, U13, U15 und U17 über zwei Stunden auf drei Bahnen.

Bei den U11-Fechtern (Jahrgang 2012 und jünger) setzte sich in der Achterrunde mit dem Miniflorett Mia Paul mit sieben Siegen bei den Mädchen und auch gegen die Jungs ohne Niederlage durch und schnappte sich Gold. Silber ging an Emma Paul vor Annika Becker bei ihrem ersten Turnier. Bronze erhielt auch Ella Oberle auf Rang vier. In der großen Runde überzeugte Johann Knauft mit sechs Siegen als Sieger bei den Jungs. Fynn Wilhelm schaffte mit Silber den Sprung auf das Podest vor Jannes Oberle und Cem Schneider.

Papa Paul eifert Tochter Mia beim Erzeuger-Cup nach

Im stark besetzten U17-Wettkampf entschied erst der Trefferindex zugunsten des Mittelbachers Cornelius Dort gegenüber seinem Vereinskollegen Jonah Kempe aus Ixheim. Clara Wahlheimer (U15), Ann Kathrin Kehrer (U13) und Jannis Euskirchen (U13) war die Goldmedaille als Einzelkämpfer schon im Vorfeld sicher.

Beim Erzeuger-Cup für Nichtfechter im Anschluss machten fünf Elternteile mit dem Degen mit. Ungeschlagen eiferte Torsten Paul seiner Tochter nach und wurde ohne Niederlage Turniersieger des Erzeuger-Cups vor Ralf Knauft.