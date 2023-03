Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nein, einfach wieder auf Normalbetrieb gehen, um einen Bundesliga-Spieltag der Prellballer auszurichten, das ging nicht. „Es ist schon wesentlich mehr Aufwand als vor Corona-Zeiten“, verdeutlicht Manfred Hettrich, Trainer und Abteilungsleiter des TV Rieschweiler. „Und es haben sich kaum Vereine gefunden, die das ausrichten wollten und sich auch zutrauten. Da haben wir uns halt gemeldet“, meint er schmunzelnd.

Am Samstag steigt daher ab 12 Uhr in der Sporthalle der Integrierten Gesamtschule Contwig der zweite Spieltag der Bundesliga Süd der Männer und Frauen – die ersten Spiele in Contwig