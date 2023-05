Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mehrfach schrammte der TV Althornbach knapp am Aufstieg vorbei. Nun hat sich der B-Klassist auf Führungsebene neu aufgestellt. So soll der anvisierte Sprung in die nächsthöhere Klasse gelingen.

„Die Neuaufstellung der Vereinsspitze war unausweichlich. Corona hat hier auch eine große Rolle gespielt“, erklärt der bisherige Trainer Michael Greinert. „Unser Verein hat