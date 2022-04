„House Of Hair“ heißt der Friseursalon in der Alten Ixheimer Straße 7, den Khaldoun Al Bukhahrli am 1. März eröffnet hat. Unterstützt wird der Friseur und Barber von Lebensgefährtin Gülcan Tulan: Auch sie ist Friseurin und zudem Color-Artistin.

Das Paar hat das 110 Quadratmeter große Ladenlokal, in dem sich früher bereits ein Friseurgeschäft befunden hatte, von Mitte Januar bis Ende Februar komplett renoviert und umgebaut. An acht Bedienungsplätzen schneiden, färben und föhnen die beiden Salon-Gründer nun zusammen mit drei Mitarbeitern die Haare ihrer Kundschaft.

Als solche sind nach Gülcan Tulans Worten Damen, Herren und Kinder willkommen. Zusammen mit ihrem Freund hat sie sich mit dem eigenen Salon selbstständig gemacht, nachdem beide zuvor als angestellte Friseure gearbeitet hatten.