Der TSC Zweibrücken II hat durch einen recht ungefährdeten Sieg die vierte Runde des Kreispokals erreicht.

Fabian Bayer vom A-Klassen-Klub TSC Zweibrücken II war der Held des Tages am Donnerstagabend im ersten Spiel der dritten Runde des Kreispokals Pirmasens/Zweibrücken gegen die zweite Garde des SV Ixheim aus der C-Klasse West. Denn Bayer legte vor 132 Zuschauern auf dem Kunstrasen gegen die Gelben mit zwei Treffern in der 17. Minute und in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+1) die Grundlage für den 4:0 (2:0)-Sieg seiner Mannschaft. Nachdem sich die von Patrick Herve betreuten Ixheimer nach dem 0:1 gesammelt hatten, starteten sie immer mal wieder einen – allerdings erfolglosen – Entlastungskonter und tauchten ab und an tatsächlich torgefährlich vor dem Kasten von SVI-Keeper Lars Sefrin auf. Nach der Pause brachen dann aber Motivation und Kondition ein. Die Gastgeber bekamen den Ball kaum noch längere Zeit ins gegnerische Feld befördert. Der TSC erhöhte weiter den Druck und machte schließlich durch Treffer von Marcel Bosslet (58.) und den eingewechselten TSC-Spielertrainer Sebastian Meil (74.) den Sack zu.