Den Festakt zum 100-jährigen Bestehen haben die Verantwortlichen des TSC Zweibrücken für dieses Jahr abgesagt und auf 2022 verschoben. In der Hoffnung, dass man die Pandemie bis dahin im Griff hat.

„Um unseren treuen Mitgliedern dennoch etwas zurückzugeben, haben wir uns entschieden, die Mitgliederehrung trotzdem durchzuführen“, erklärte TSC-Vorsitzender Wolfgang Schön. Den Biergarten beim Sportgelände am Wattweiler Berg hat man dazu Corona-konform zurechtgemacht. Geehrt wurden Wilma Hilgert und Uwe Münsterberg (beide für 40 Jahre Mitgliedschaft), Angelika Betz und Wolfgang Benki (beide 30 Jahre), Tobias Schön und Kevin Leiner (beide 25 Jahre). Allerdings waren aus verschiedenen Gründen nur Wilma Hilgert und Tobias Schön da, um sich Urkunde und Anstecknadel abzuholen.

Dafür gab es am Sonntagvormittag einiges zu verkünden. So wird aktuell neben dem Eingangsbereich eine neue Verkaufsstelle gebaut, an der es künftig bei den Heimspielen Essen gibt. Zudem wurde ein Brunnen gebaut, um den Naturrasenplatz zu bewässern. Zwei Jahre hat es laut Wolfgang Schön gedauert, bis alle bürokratischen Vorgaben umgesetzt waren und das Erdloch zur Wasserstelle gebohrt wurde. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 15.000 Euro. Ihnen gegenüber stehen die bisherigen Wasserkosten von 8000 Euro pro Jahr, die man nun zum großen Teil einsparen möchte.

Die Festschrift, die zuletzt zum 90. Jubiläum akribisch ausgearbeitet wurde, werde um die letzten zehn Jahre erweitert. Um dennoch das Vereinsjubiläum für alle sichtbar zu machen, werde man die Mitte August beginnende Punktrunde in Nostalgie-Trikots bestreiten. Die sind mit ihren schwarz-roten Längsstreifen angelehnt an die Anfänge der Kicker aus Bubenhausen.