Der Zweckverband Entwicklungsgebiet Flugplatz Zweibrücken (Zef) des Kreises Südwestpfalz mit den Flughafen-Anliegerkommunen trifft Vorbereitungen für Neuansiedlungen.

„Die Truppacher Höhe und der Steitzhof sind das letzte große Areal, auf dem wir noch gewerblich erweitern können“, sagte Nadine Walter, Verwaltungsleiterin des Zef, bei dessen Versammlung am Donnerstag im Zweibrücker Rathaus. Wenn das Fashion Outlet erweitert wird und das große Logistikzentrum – wohl von Amazon – entsteht, muss nach Walters Worten am Flugplatz künftig mit mehr Verkehr gerechnet werden. Der Zef lässt daher das Kaiserslauterer Ingenieurbüro Schönhofen eine Verkehrslösung planen, die das höhere Fahrzeugaufkommen bewältigen soll. Geprüft wird, ob das Kreiselkonzept „Knotenpunkt Nord“ in Autobahnnähe weiter ausgearbeitet werden oder ob eine ganz neue Straßenanbindung an die L480 nach Zweibrücken geschaffen werden soll.

Kanal- und Straßenbau in Richtung Contwig

Die Lauterer Ingenieure müssen auch die Frage beantworten, wie von einer stärker bebauten Truppacher Höhe das Regen- und Abwasser abfließen soll. Als Gast der Zef-Zusammenkunft riet Siegfried Nikolaus vom Büro Schönhofen zu einem Kanal, der das abfallende Gelände in Richtung Contwig ausnutzt und dort in die Kläranlage mündet. Diese sei derzeit nicht ausgelastet und könne zusätzliche Wassermengen gut verkraften. Als zu teuer und unpraktikabel verwarf Nikolaus hingegen den Alternativvorschlag, eine Abwasser-Druckleitung mit Pumpstation zur Kläranlage Zweibrücken zu legen.

Nun wird also der Kanalbau in Richtung Contwig weiter vorangetrieben. Planen werde man ihn in Absprache mit dem Landesbetrieb Mobilität (LBM): Dieser will nächstes Jahr die Kreisstraße K74 ausbauen, die vom Outlet-Kreisel nach Contwig führt. „Wenn dieser Straßenbau läuft, kann dort gleichzeitig der neue Schmutzwasserkanal verlegt werden“, sagte Nikolaus.