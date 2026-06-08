Tausende Besucher werden erwartet, wenn die Flughafen-Betreibergesellschaft Triwo für 27. und 28. Juni zu ihrem Feuerwehrfest auf den Zweibrücker Flugplatz einlädt. Wie in jedem Jahr stehen Livemusik, Löschvorführungen, Fahrzeugausstellungen, Kinderunterhaltung und Barbetrieb auf dem Programm. Für beide Tage sind Schnuppertrainings in der Brandsimulationsanlage sowie Trainingskurse für die technische Hilfe bei Einsätzen an Unfallautos geplant. Beide Kursangebote sind kostenlos. Wer daran teilnehmen möchte, sollte sich frühzeitig unter der E-Mail-Adresse Manuel.Ufer@triwo.de anmelden, da die Teilnehmeranzahl begrenzt ist.