Sie komme nicht an das Supermarktregal mit der Wurst ran, hatte die Unbekannte am Montagnachmittag gegen 16.30 Uhr im Aldi in der Saarlandstraße gesagt. So soll laut Polizei eine Frau eine 75-jährige Kundin angesprochen und angeblich um Hilfe gebeten haben. Bei diesem Manöver habe sie der Dame den Geldbeutel mit etwa 150 Euro gestohlen. Die Zweibrücker Polizei bescheinigt der Diebin „mittleres Alter, orientalisches Aussehen“ und etwa 1,60 Meter Größe. Die Unbekannte habe schlechtes Deutsch gesprochen. Zeugen können sich unter Telefon 06332 9760 oder per E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de melden.