Die Brüder Marco und Sebastian Trenholm verlassen den Eishockey-Regionalligisten EHC Zweibrücken und heuern in der Saison 2020/21 bei einem neuen Verein an. Wohin es die beiden zieht, ist noch nicht klar.

Nach zwei erfolgreichen Spielzeiten im Trikot der „Hornets“ haben sich Marco und Sebastian Trenholm dazu entschieden, nicht mehr im Trikot der Zweibrücker aufzulaufen. Der Regionalliga Südwest werden sie aber wohl erhalten bleiben. Das Duo war vor der Saison 2018/19 vom Ligakonkurrenten ESC Baden „Rhinos“ Hügelsheim nach Zweibrücken gewechselt – zusammen mit ihrem Vater Terry, der als Trainer bei den „Hornissen“ unterschrieb.

Seitdem traf Stürmer Marco Trenholm in 46 Spielen 27-mal ins Tor der Gegner, bereitete 30 weitere Treffer vor und entwickelte sich zu einem absoluten Leistungsträger im Team der „Hornets“. Sebastian Trenholm stand als Torwart 44-mal für die Zweibrücker auf dem Spielberichtsbogen, absolvierte 16 Begegnungen von der Startsirene an und stand somit über 1000 Spielminuten im Tor. Die Brüder hatten in der wegen der Corona-Krise abgebrochenen Saison 2019/2020 auch weiter für die „Hornissen“ auf dem Eis gestanden, nachdem der Club ihren Vater und Trainer zwischenzeitlich entlassen hatte.

„Die Entscheidung die ,Hornets’ zu verlassen, ist uns nicht leicht gefallen. Innerhalb der Mannschaft haben wir uns alle super verstanden, wir werden die Jungs und die tollen Zuschauer mit Sicherheit vermissen. Der Vereinswechsel hat in erster Linie mit der beruflichen Situation zu tun“, sagten die Brüder.