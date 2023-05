Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ab dem 1. Juni heißt es: Immer wieder donnerstags. Dann will die Agentur Festlicht den Zweibrücker Ernstweilerhof wieder zum Glühen bringen. Den ganzen Juni über kann man sich auf sieben Konzerte freuen. Unter anderem Volker Rosin, 4 on the Floor und eine AC/DC-Coverband lassen es krachen. Der Genre-Mix ist aber nicht das einzige Besondere am Ernstweiler Musiksommer.

Festlicht-Inhaberin Sandra Matheis schafft beim Ernstweiler Musiksommer das, was man bei den Rosengarten-Konzerten vergeblich gehofft hat. Sie bringt coole, moderne Künstler auf die Bühne