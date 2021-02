Handball-Drittligist SV 64 Zweibrücken setzt auch in der kommenden Saison auf das Torwart-Duo Marko Ivankovic und Alexander Dörr. Beide haben ihren Vertrag in Zweibrücken um ein weiteres Jahr verlängert.

Der 28-jährige Ivankovic, der sich mit seiner Familie in Zweibrücken sehr wohl fühlt, war in der Aufstiegssaison 2019/20 der Rückhalt im Zweibrücker Tor und vom ersten Spiel im Löwen-Dress an ein Publikumsliebling. Mit Start der Drittliga-Spielzeit wurde Alexander Dörr sein Gespannspartner. Die beiden Torhüter, die gleich alt sind, verstanden sich auf Anhieb sehr gut. Das zeigte sich auch in den beiden einzigen Saisonspielen, die sie bislang gemeinsam bestreiten konnten.

Nach derzeitigem Stand könnte ab April wieder Drittliga-Handball gespielt werden. Dann kann der SV 64 nicht nur auf Ivankovic und Dörr setzen, sondern auch schon Neuzugang Philipp Kockler spielen lassen. Nachdem die RPS-Oberliga-Runde annulliert wurde, reagierte der bisherige Verein Kocklers, die HF Illtal, sportlich fair und löste den Vertrag mit dem Rückraumspieler vorzeitig auf. So konnte Kockler den Wechsel zu den Zweibrückern vorzeitig vollziehen und st ab sofort für das SV-Team von Trainer Stefan Bullacher spielberechtigt.