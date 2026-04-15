Dass die HHG-Truppe die favorisierten Koblenzer schlägt, damit hatte sie nicht unbedingt gerechnet.

Die gemischte Tischtennis-Mannschaft des Zweibrücker Helmholtz-Gymnasiums (HHG) ist Landessieger im Schulsportwettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“. Die HHG-Truppe gewann den Landesentscheid der Wettkampfklasse IV (Jahrgänge 2013 und jünger) am Dienstag in Hermeskeil.

Die von Lehrer Marco Hartmann betreute HHG-Truppe mit Lian Butz, den Geschwistern Emma und Anton Lang, Hannes Göke und Oskar Lange, besiegte zunächst in einem sehr spannenden Spiel das favorisierte Gymnasium auf der Karthause Koblenz mit 5:3, das am Ende auf Platz zwei landete und schlug danach auch das gastgebende Gymnasium Hermeskeil mit 5:1. In dieser Altersklasse gibt es allerdings noch kein Bundesfinale in Berlin, der Wettbewerb endet mit dem Landesentscheid. „Wir sind super zufrieden, wie das gelaufen ist“, sagt Marco Hartmann aber zur ganzen Runde und dem abschließenden Landesfinale, „darauf lässt sich für die Zukunft prima aufbauen“.