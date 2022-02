Die Belohnung für eine Saison ohne Niederlage war nicht schlecht für Timo Port: Der Hammerwerfer, Nummer eins der deutschen Jahresbestenliste der M15, durfte Ende Oktober zu einem Fair-Play-Camp, einer Schnupperwoche in Kienbaum, und wurde in den Bundeskader aufgenommen. Der Sportler der VT Zweibrücken gehört damit dem Nachwuchskader zwei (nationale Spitze in der jeweiligen Altersklasse). Der Schützling von VTZ-Trainer Jörg Zimmermann steigerte sich im Jahr 2021 enorm: Anfang Oktober hatte der 16-jährige Schüler der zehnten Klasse der Gemeinschaftsschule Gersheim den Vier-Kilo-Wettkampfhammer auf die neue Bestmarke von 64,04 Meter geworfen, knapp vier Meter weiter als der zweitbeste Deutsche. Kleines Kuriosum: Unter anderem seiner Wurfstärke es zu verdanken, dass die Stadt den Wurfring im Westpfalzstadion verlegen lässt. Seine Hammer kommen der Tennishalle bedenklich nahe.