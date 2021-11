Die Tierrettung in Contwig erhält derzeit viele Anfragen von Hilfesuchenden, um Tiere zum Tierarzt zu bringen. „Die Tierärzte schätzen unseren Service“, meint Anna-Lena von Rohden, Einsatzleiterin der Tierrettung Contwig. Normalerweise kehre in den Herbst- und Wintermonaten etwas Ruhe ein, weil es nicht so viele Jungtiere gebe, doch merke man dies derzeit nicht. Es gebe auch zahlreiche medizinische Notfälle, wenn Tierbesitzer ins Krankenhaus müssten und der Rettungsdienst oder die Feuerwehr die Tierrettung anfordere, damit die Tiere nicht in der Wohnung verhungern müssten, so von Rohden. Seit Freitag rolle auch wieder ein Fahrzeug der Tierrettung ins Krisengebiet in der Eifel. Dorthin würden Futterspenden, Decken, Katzenkörbe und sonstige Artikel gebracht, die für die Wintermonate benötigt werden.

Die Tierrettung Saar-Pfalz und ihr Fahrservice sind unter der Telefonnummer 06332 568 860 erreichbar.