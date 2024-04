Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Team Rosen und Rösser des gastgebenden Reit- und Fahrvereins Zweibrücken hat das Finale um den Landgestütscup 2023 gewonnen. Dem Springreiterinnen-Quartett gelang aber nicht nur die Titelverteidigung in dieser Serie, es schaffte dann am Sonntag etwas, was ihm zuvor beim Landgestütscup noch nicht gelungen war.

Als Anke Schmitt am Samstagnachmittag mit ihrem Schimmel Cool Edgar im A*-Parcours auf dem großen Reitplatz des Landgestüts fehlerfrei ins Ziel kam, jubelten in der Allee ihre drei Teamkameradinnen.