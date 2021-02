Übers Wochenende haben Unbekannte an der IGS Contwig die automatischen Türöffnungsanlagen zum Neubau und zum Altbau beschädigt. An zwei Bedienelementen wurden die Taster und die Fischaugen durch ein Feuerzeug oder ähnliches angeschmolzen. „Der Allgemeinheit entstand ein Sachschaden von mindestens 500 Euro“, schreibt die Polizei. Da man den Schulhof nur zu Fuß erreicht, geht sie davon aus, dass es sich bei den Tätern um ortskundige Personen handelt. Zeugenhinweise nimmt sie unter der Telefonnummer 06332/9760 oder per Mail an pizweibruecken@polizei.rlp.de entgegen.