Der Zweibrücker, dem zur Last gelegt wird, im August 2020 in der Marienstraße einen 40-jährigen Nachbarn erstochen zu haben, ist mit seiner Revision am Bundesgerichtshof (BGH) gescheitert. Somit bleibt es beim Urteil des Landgerichts: sechs Jahre Haft.

Kurz vor Jahresende verwarf der BGH die Revision, wie eine Sprecherin der Behörde auf Anfrage mitteilte. Damit ist das Urteil des Landgerichts Zweibrücken rechtskräftig. In Karlsruhe wurde