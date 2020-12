Seinen schweren Verletzungen erlag am Freitagabend ein Mann, der mit seinem Auto auf der Kreisstraße oberhalb von Dellfeld und Contwig gegen einen Baum geprallt war. Die Feuerwehr, die gegen 22.30 Uhr alarmiert wurde, konnte den Mann, der unter dem Fahrzeug lag, zwar befreien, aber er verstarb noch an der Unfallstelle. Im Einsatz waren 28 Feuerwehrleute aus Dellfeld und Contwig mit fünf Fahrzeugen und Unterstützung der Feuerwehreinsatzzentrale der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land. Der Rettungsdienst war mit fünf Helfern und drei Fahrzeugen vor Ort, außerdem die Polizei. Der Einsatz dauerte dreieinhalb Stunden. Die Straße, die von der Auffahrt Walshausen parallel zur A8 ans Industriegebiet Steitzhof führt, war während der Rettungsarbeiten voll gesperrt. Den Totalschaden am Auto schätzt die Polizei auf 8000 Euro. Zur Unfallursache ermittelt die Staatsanwaltschaft. Das teilte Holger Hell, Medienbeauftragter der Feuerwehr, mit.