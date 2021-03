Weil er den Zusammenstoß mit einen Labrador am Montagnachmittag in Contwig erst später der Polizei gemeldet hat, ermittelt die gegen einen Autofahrer wegen Fahrerflucht. Der Hund starb später beim Tierarzt.

Laut Polizei fuhr der Transporter-Fahrer die Truppacher Straße in Richtung Zweibrücker Oulet-Center, als der Labrador „unvermittelt von rechts auf die Fahrbahn sprang“, wie es im Polizeibericht heißt. Beim Zusammenstoß wurde der Hund so schwer verletzt, dass er später beim Tierarzt starb. Der Hund war von einem nicht umzäunten Garten auf die Straße gelangt. Da der Transporter-Fahrer zunächst weitergefahren war und erst später die Polizei verständigte, wurde von Amts wegen ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Am Transporter entstand Sachschaden von 500 Euro.