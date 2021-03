Der Südwestdeutsche Fußball-Verband (SWFV) bietet ab Dienstag, 13. April, einen digitalen, kostenfreien Kurs „Ein Pfiff für ein Willkommen – SWFV-Schiedsrichterausbildung für Menschen mit Fluchterfahrung“ an.

Ziel ist es, eine theoretische, kontaktlose Schiedsrichterausbildung via Videokonferenzsystem und Online-Schulungsplattform anzubieten. Zielgruppe sind Menschen mit Fluchterfahrung (männlich, weiblich, divers) im Alter von 14 bis 65 Jahren mit guten Deutschkenntnissen und einem Nachweis über Sprachkenntnisse mindestens der Güte B2 oder C1. Die Auftaktveranstaltung findet am Dienstag, 13. April, 19 Uhr, statt. Geplant sind acht bis neun Online-Präsenztermine (ein- bis zweimal pro Woche, jeweils 1,5 bis zwei Stunden), nach DFB-Vorgaben in etwa 24 Unterrichtsstunden. Teilnehmer müssen sich zusätzlich auf der Online-Schulungsplattform DFB-Online-Lernen eigenständig mit dem Regelwerk (pro Woche etwa drei Stunden im Selbststudium) befassen.

Benötigt wird ein Computer oder mobiles Endgerät mit Internetzugang und ein Mikrofon, eine Kamerafunktion wäre optional. Das Projekt wird unterstützt von der DFB-Stiftung Egidius Braun.

Anmeldung

über den DFBnet-Veranstaltungskalender unter http://anmeldung.swfv.de im Bereich „Veranstaltungskalender 2021“ in der Kategorie „Schiri-Lehrgänge“