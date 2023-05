Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Kaum Kontinuität brachte der SV Martinshöhe zuletzt auf den Platz. Sieg und Niederlage gab es im Wechsel. Auch deshalb bangt der SVM noch um die Qualifikation zur Aufstiegsrunde.

Am vergangenen Wochenende gab es eine 1:3-Niederlage in Waldfischbach, zuvor zitterte man sich zu einem 4:3-Auswärtserfolg in Maßweiler. „Wir sind Außenseiter in dem Spiel gegen Contwig“,