Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wie der Deutsche Handball-Bund (DHB) am Dienstag mitteilte, wird der Neustart der Dritten Ligen (und der Jugend-Bundesligen) erneut verschoben. Statt am 9./10. Januar 2021 soll der Spielbetrieb nun nach dem 31. Januar beginnen– also auch für Drittligist SV 64 Zweibrücken in der Staffel Mitte.

Priorität habe eine möglichst durchgehende Wiederaufnahme des Trainings aller Mannschaften als Grundlage für einen später startenden Spielbetrieb. Für den würde inzwischen