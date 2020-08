Mit einem Auswärtsspiel wird der Aufsteiger in die Dritte Handballliga, der SV 64 Zweibrücken, in die neue Saison starten. In Franken, beim HSC Bad Neustadt, den Rotmilanen, gibt der SV am ersten Oktoberwochenende erstmals seine Drittliga-Visitenkarte ab. Es folgen zwei Heimspiele. Im ersten Heimspiel empfängt der SV den hessischen Verein TV Kirchzell, eine Woche später steht das erste Derby an: die TSG Haßloch wird in Zweibrücken gastieren.

Der Deutsche Handballbund hat jetzt den Rahmenspielplan für die Staffel Mitte, in der der SV spielt, veröffentlicht. Die Frage, ob samstags oder sonntags gespielt wird, ist auf Vereinsseite zu klären. Die Hallenkapazitäten spielen dabei eine Rolle. Heimspiele tragen die Zweibrücker in der Regel samstags um 18 Uhr aus. Vorgeschrieben hat der DHB einen Doppelspieltag im November, bei dem die Spieltermine wie vorgegeben einzuhalten sind. An diesem Spieltag gastiert der SV freitags im Derby bei der HG Saarlouis und ist sonntags Gastgeber der HSG Bieberau-Modau.

Der Spielplan sieht vor, dass bis 20. Dezember gespielt wird, dann eine Weihnachtspause folgt, und die Vorrunde im Januar zu Ende gespielt wird. Enden soll die Saison am 30. Mai. Ob pünktlich gestartet werden kann, ob Zuschauern kommen dürfen und wenn ja wie viele Zuschauer in die Hallen dürfen, sind Fragen, die noch von der Entwicklung der Corona-Pandemie abhängen.