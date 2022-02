Zeitweilig waren die Handballer des SV 64 Zweibrücken die einzigen Sportler in Zweibrücken, die 2021 ihrem Sport nachgehen durften – weil sie als Drittligist als Profis eingestuft sind. Doch Corona wirbelte auch ihre Saison durcheinander: Die Spielzeit wurde nach zwei SV-Spielen abgebrochen und später mit einer Aufstiegs- sowie einer Pokalrunde fortgesetzt. Für die Pokalrunde meldeten die SV-Löwen vor allem, weil sie sich schon für die jetzige Saison einspielen wollten. Dann lief’s mit dem neuen Mittelmann Tim Götz aber wie geschmiert: Das Team des SV 64 wurde in der Einfachrunde mit 9:3 Punkten aus sechs Spielen Zweiter und qualifizierte sich damit für die Teilnahme in der ersten Runde des DHB-Pokals. Und zog dort ein großes Los: Erstliga-Aufsteiger TuS Nettelstedt-Lübbecke. Ende August unterlag das Team von Trainer Stefan Bullacher in der mit 350 Fans ausverkauften Westpfalzhalle dem TuS zwar mit 23:30 (12:15), aber es war trotzdem ein richtiges Handballfest.