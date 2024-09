Mit einem Streik wehrt sich die Belegschaft von Tadano in Zweibrücken gegen die angekündigte Schließung des Werks Wallerscheid und die Entlassung Hunderter Mitarbeiter. Für Freitag, 10 Uhr, ist eine Protestkundgebung auf dem Zweibrücker Alexanderplatz geplant.

Mit Beginn der Frühschicht hat am Donnerstagmorgen um 4.30 Uhr der unbefristete Streik beim Zweibrücker Kranhersteller Tadano begonnen. Vor dem von Schließung bedrohten Werksstandort Wallerscheid am Flughafen versammelten sich Streikende an brennenden Tonnen, zündeten Pyrotechnik und blockierten das Werktor. Anschließend fuhren sie in gut einem halben Dutzend Bussen mit Polizeibegleitung zum innerstädtischen Werk Dinglerstraße. Dort blieb über Stunden die Dinglerstraße zwischen den Einmündungen Bismarck- und Fahrenbergstraße gesperrt. Die Polizei leitete den Verkehr über den Baumarkt-Kreisel um.

Im Video spricht Betriebsratsvorsitzender Eduard Glass

An der Zufahrt zum Werktor in der Dinglerstraße stellte am Morgen ein Streikposten sein Wohnmobil quer, um zu verhindern, dass Streikbrecher dort einfahren können. Der Werkschutz rief daher die Polizei hinzu, warf den Streikposten Hausfriedensbruch vor. In Diskussionen mit Salvatore Vicari von der IG Metall haben Polizisten den Streit vorerst geschlichtet.

Tadano-Europageschäftsführer Kenichi Sawada wurde am Morgen an der Werkseinfahrt in der Dinglerstraße gesehen, wo er sich lächelnd das Szenario anschaute. Der Werkschutz soll angewiesen worden sein, Streikende dort nicht auf die nahen Toiletten auf dem Firmengelände zu lassen. Betriebsräte und IG Metall hielten vor dem Werktor Dinglerstraße Reden. Später am Vormittag ging es zu Fuß in die Zweibrücker Festhalle.