Das Straßentheater-Festival hat begeistert. Das falsche Kamel brachte unserem Kolumnisten Erinnerungen an Tiere in der Stadt und an eine besondere Geschichte des Großvaters.

Am Wocheend war bei uns mol widder richdisch was los. Von weit her sinn die Leit in unser Städtche komm, um des Stroßetheater se gucke, un sogar aus Zweebricke ware einische debei. Enne vun de Attraktione war des Kamel, des dorch die Fußgängerzon gedrambelt is. Es war e kinschdliches Drambeldier, un des war ah des Besunnere an dere Aktion, weil echde Kamele laafe in de Welt meh wie genunk erum. Un de Tierschutzverein war domit ah sefriede.

Wammer heitsadaas eschde Viehcher in de Stadt begechnet, dann sinn’s Hunde. Zweebricke is e ausgesprochenie Hundestadt. Des bringt de Stadt e Haufe Hundesteier un hat Tradition seit’m Herzoch Karl Auguschd, der iwwer dausend Köder gehall hat un desweje ah Hunskarl genennt worr is. Nadierlich gebt’s ah wilde Diercher bei uns, angefang bei de beliebte Alleekrähe bis zu de Bisam am Bleecherbach. Mir Zweebricker hann allerdings frieher ah die Gail aus’m Gestieht bewunnere könne, die reschelmäßisch dorch die Allee un manchmol ah midde dorch die Stadt geritt worr sinn.

Löwe un Tischer in de Maneesch

Aller, domols hat’s halt noch net so viel Stroßevekehr gebb, do war des möschlich. Un bis in unser Zeit is jo enner noch mit de Kutsch rumgescheest un hat die Kinnercher gefahr. Un zweemol im Johr is Perderenne uff de Rennwies, frieher e Volksfeschd, heit meh e Kaffeekränzche. Exodische Viehcher wie so e Dromedar hasche als im Zirkus siehe kenne. Was heit arisch vepönt is, des war domols die Sensation: Löwe un Tischer in de Maneesch mit em Dompteur, der die Peitsch hat knalle losse. Die wilde Beschdie ware dann zwar zahm un hann uff denne Mann gehört, abber die Zuschauer hann’s doch mit de Angschd se duun kriet, wann de Löb laut gebrüllt hat, un ware froh, dass dezwische e hoher Gitterzaun gestann hat. In de Paus hasche die Tierschau besuche kenne mit Elefande, Kamele un Affe.

Mei Großvadder Karlemann hat mer als vezählt, dass korz nohm Kriesch de Zirkus Sarrasani mit seine Zirkuskarre, de Viehcher, mit Clowns un Artischde un de Zirkuskapell dorch die Stadt gezoo is un so Werbung gemacht hat. Die Oma Gretche, so hat de Oba vezählt, hätt am Fenschder gelee un sich des alles angeguckt. Do wär dann ah e Elefant vorbeimaschiert, uff seim Rücke e Maharadscha mit em lilane Turban uff’m Kopp. Un wie der am Fenschder mit de Oma vorbeikomm wär, hätt er ihr gewunk un e Kusshand zugeworf. Die Oma wär vor lauder Entzücke faschd aus’m Fenschder gefall. Un seit der Zeit dääd se jede Daa am Fenschder hocke un waade, ob der schöne Maharadsche sich net mol widder siehn losse dääd. Mir hat die Geschicht guud gefall, de Oba hat abber desweje jedesmol Krach mit de Oma kriet, die dann de ganze Daa kee Wort meh mi’m geredd hat.