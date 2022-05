Die Bauwerkerstraße zwischen Rennwiese und Hofenfelsstraße wird ab 22. August ausgebaut. Sie soll dann bis Mitte November gesperrt sein.

Große Verkehrsbehinderungen sind durch den Ausbau nicht zu erwarten: Die 160 Meter lange Straße ist eine kleine Parallelstraße zur Saarlandstraße und die Verbindung zwischen Dr.-Ehrensberger-Straße und Hofenfelsstraße. Auf der einen Seite stehen zwei Wohnblocks der Gewobau, auf der anderen das Firmengelände von Gillner Logistik gegenüber dem Hilgard-Center. Weil weiterhin Lastwagen das Gelände anfahren müssen, wird die kurze Straße in zwei Abschnitten ausgebaut: zwischen 22. August und 8. Oktober von der Hofenfelsstraße her, vom 10. Oktober bis 18. November von der Rennwiese her. So sieht es der Bauplan vor, der am Mittwoch im Bauausschuss vorgestellt wurde. Der Ausbau der Straße soll 447.000 Euro kosten – 83.000 Euro weniger als ursprünglich geschätzt.