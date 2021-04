Ab der kommenden Woche wird der Uferbereich des Schwarzbachs in der Schillerstraße 1 bis 5 sowie in der Jakob-Leyser-Straße zur Baustelle und deshalb gesperrt. Wie die Stadtverwaltung am Dienstag mitteilte, wird die seit Jahren marode Spundwand saniert. Seit Montag wird die Baustelle eingerichtet. Weil die Spundwand nicht mehr standsicher ist, besteht eine Gefahr für die angrenzenden Grundstücke und Gebäude: Die Uferböschung könnte abrutschen. Durch die Sanierung der Spundwand werden auch die Grundstücke vor Hochwasser geschützt, erläutert Abteilungsleiter Peter Ernst vom städtischen Bauamt. Die Bauarbeiten, die am 3. Mai starten und bis 31. August abgeschlossen sein sollen, werden vom gegenüberliegenden Schwarzbachufer ausgeführt. Deshalb wird die Jakob-Leyser-Straße zwischen der Einmündung Kaiserstraße und dem Johann-Hinrich-Wichern-Haus in dem genannten Zeitraum gesperrt sein. Die Zufahrt zum Wichern-Haus bleibt offen.