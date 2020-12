Die Arbeiten an der Straße von Thaleischweiler Richtung Maßweiler kommen gut voran und befinden sich jetzt im zweiten Bauabschnitt. Die Straße am Fausterberg bleibt trotzdem über Winter gesperrt. Die Umleitung führt über Rieschweiler. Das teilte der Landesbetrieb Mobilität (LBM) mit.

Die Straße ist vom Fuß des Berges, nahe der Abzweigung ins Wallhalbtal, hoch nach Maßweiler gesperrt. Die Strecke am Berg bis zur Einmündung in die Ringstraße am Ortseingang von Maßweiler wird seit Juli ausgebaut. „Aufgrund der guten Witterung und der schnellen Arbeiten konnte bereits im nächsten Bauabschnitt, Ringstraße bis Fabrikstraße, begonnen werden“, schreibt der LBM.

Der erste Bauabschnitt sei aber noch nicht vollständig fertig. Deshalb bleibe er während der Winterpause voll gesperrt. Die Straßenränder seien noch nicht fertig, und es fehlten noch die Asphaltdeckschicht, Schutzplanken und Schilder. Die Anlieger des Abschnitts zwischen Ringstraße und Fabrikstraße könnten ihre Häuser über die momentane Frostschutzschicht anfahren.

Die Straße wird nicht nur erneuert, sondern bekommt auch einen leicht neuen Verlauf. An der Faustermühle entsteht ein Regenrückhaltebecken. Bisher wurden Arbeiten für 1,8 Millionen Euro erledigt. Die derzeit laufenden Arbeiten sollen im Sommer 2021 beendet sein. Später soll am Maßweilerer Denkmal ein Kreisel entstehen, und die Straße soll einmal bis hoch zur Abzweigung nach Reifenberg erneuert werden.