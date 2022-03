Noch nicht weitergekommen ist die Polizei im Fall des 35-Jährigen, dem am Abend des 12. Februar am Alexanderplatz in den Rücken gestochen wurde. Der Täter ist nach wie vor unbekannt, die Tatwaffe wurde nicht gefunden, wie Michael Hummel vom Polizeipräsidium Westpfalz auf Anfrage mitteilte. Weitere Zeugen, die Hinweise auf den Täter hätten geben können, haben sich laut Hummel nicht gemeldet. „Einziger Ermittlungsansatz war die Zeugenaussage des Opfers“, so der Polizeisprecher. Weitere Ermittlungsansätze hätten sich nicht ergeben. Der Vorgang werde nun der Staatsanwaltschaft vorgelegt, die über den weiteren Verfahrensablauf entscheide. Der 35-Jährige wurde am besagten Abend schwer verletzt, nachdem ein Unbekannter ihm mit einem unbekannten Gegenstand in den Rücken gestochen hatte. Zum Tathergang ist bekannt, dass es gegen 22.50 Uhr am Alexanderplatz zu einem Streit zwischen dem 35-Jährigen, der alleine unterwegs war, und Unbekannten aus einer etwa zehnköpfigen Gruppe kam. Der Streit gipfelte in einem Handgemenge, in dessen Verlauf ein weiterer Mann aus der Gruppe zustach, worauf die Gruppe flüchtete. Sie wird wie folgt beschrieben: alle männlich, etwa 20 bis 25 Jahre alt, dunkel gekleidet, südeuropäisches Erscheinungsbild. Wer etwas gesehen hat, kann sich bei der Polizei melden, Telefon 06332/9760 oder E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de.