Die Neunkircher Kulturgesellschaft bietet am kommenden Wochenende wieder Live-Kultur im „Club Gebläsehalle“. Es sind die ersten Konzerte nach rund sieben Monaten Veranstaltungspause sein. Am Freitag, 21. Mai, 20 Uhr stellt das Martin Weinert Rainbow Trio seine neue CD „Der Baum vor meinem Fenster“ vor. Am Samstag und Sonntag spielt Marcel Adam mit seiner Band.

Mit ihrer 14. CD „Der Baum vor meinem Fenster“ überreichte Susan Weinert quasi ein Abschiedsgeschenk, am 2. März 2020 verstarb die sympathische Gitarristin und Komponistin, die über Jahrzehnte an ihrem eigenen Klangkosmos feilte. Stets an ihrer Seite als musikalischer Weggefährte, Mitstreiter und Muse war ihr Ehemann Martin Weinert. Nach Susans Tod folgt Martin Weinert dem inneren Impuls, das aus mehr als 250 Kompositionen bestehende musikalische Erbe in Konzerten zu präsentieren.

Unter dem Namen Martin Weinert Rainbow Trio setzt er die gemeinsamen musikalischen Ideen um. Dabei kann sich auf die Unterstützung des Pianisten Sebastian Voltz, Musiklehrer am Zweibrücker Hofenfels-Gymnasium, verlassen. Mit Voltz sind die beiden letzten CDs entstanden, er gab dem Trio wichtige Impulse. Dazu gesellen sich langjährige Weggefährten der Weinerts und vielversprechende Künstler der neuen Musikergeneration, eine Art modulares System. Beim Konzert in der Gebläsehalle wird die französische Violinistin Héloïse Lefebvre aus Paris das Martin Weinert Trio komplettieren.

Am Samstag, 22. Mai, um 20 Uhr und am Sonntag, 23. Mai, um 18 Uhr werden die beiden Konzerte des Chansonniers Marcel Adam mit seiner „Equipe“ in der Neuen Gebläsehalle nachgeholt.

Mit Marcel Adam gastiert einer der bekanntesten Chansonniers aus dem Saar-Lor-Lux-Raum. Als Grenzgänger zwischen Lothringen und dem Saarland bietet er Geschichten, die das Leben schreibt. Seine Texte und Melodien sind mal humorvoll, mal nachdenklich, mal poetisch. Neben deutschen und französischen Chansonklassikern dürfen sich die Zuhörer auch auf eigene Stücke Adams freuen. Über 30 Jahre Bühnenerfahrung, auch im Bereich Kabarett und Comedy, machen sein Programm zu einem unvergesslichen Erlebnis. Mit dabei ist seine „Equipe“: Christian Di Fantauzzi (Akkordeon, Saxofon und Gesang) und Christian Conrad (Gitarre).

Infos

Alle Konzerte finden in gemütlicher Club-Atmosphäre mit der Sicherheit einer großen Halle (einmalig im Saarland) unter den aktuellen Corona-Schutz- und Hygienemaßnahmen statt.

Die Besucher benötigen zum Einlass die Bescheinigung eines negativen Corona-Schnelltests (nicht älter als 24 Stunden) und ihren Personalausweis. In der gesamten Halle, auch am Platz, muss ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz (FFP2-Maske/OP-Maske) getragen werden.