Im Dezember 2021 hatte sich Gabriela Pietka mit ihrem Bekleidungsgeschäft in der Fruchtmarktstraße selbstständig gemacht. Jetzt findet man ihren Laden namens Stars Kids & Women in der Mühlgasse 1 und damit in der Fußgängerzone.

Gabriela Pietka hat sich von 42 auf 55 Quadratmeter Ladenfläche vergrößert und bietet Kinder-, Damen- und Herrenbekleidung an, zudem Bettwäsche und Schuhe. Hat ihr in den Räumen des ehemaligen Plattenladens Philippi an der Ecke Fruchtmarkt- und Bergstraße noch ihre Tochter im Laden ausgeholfen, betreibt die Floristin und Fachkraft im Gastgewerbe ihr neues Ladengeschäft in der Innenstadt jetzt alleine.

Auch online ist sie präsent, wo die geborene Polin in einer eigenen Facebookgruppe live Kleidung präsentiert und verkauft. Ihre Kundschaft komme aus Zweibrücken, aber auch aus Neunkirchen und Saarbrücken. Neben Deutschen zählen viele Polen und Russen zur Kundschaft, diese wüssten besonders die Qualität der polnischen Hersteller in Pietkas Sortiment zu schätzen. In ihrem neuen Ladengeschäft war bis vor wenigen Wochen ein Deko-Laden, der geschlossen hat.