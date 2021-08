Contwig. Der SC Stambach hat seine Partie im Fußball-Verbandspokal nach vorne verlegt und spielt schon am kommenden Dienstag.

Zu Gast ist ab 19 Uhr auf dem Stambacher Sportgelände der Landesligist FC Fehrbach. Am Mittwoch, 25. August, startet das B-Klasse-Team aus dem Contwiger Stadtdorf in den Kreispokal, in dem es im Vorjahr erst im Halbfinale gescheitert war. Gegner in Runde eins ist die SG Höhfröschen/Thaleischweiler, bei der das Spiel um 19 Uhr angepfiffen wird.