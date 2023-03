Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Palatia aus Contwig wird ihrer Favoritenrolle beim SC Stambach im A-Klasse-Derby über weite Strecken des Spiels gerecht. Dem Anfangsdruck der Gastgeber hält das Team stand. Dank seiner Effektivität ist nach dem 3:0 zur Halbzeit der Drops schon gelutscht. Ergebniskosmetik gelingt dem SCS trotz einiger Möglichkeiten nicht mehr. Lukas Redinger macht neben einem klasse Spiel auch den Deckel zum 4:0-Endstand drauf.

In den letzten 30 Spielminuten musste Schiedsrichter Marco Niebergall zwar noch fünfmal den Gelben Karton auspacken. Alles in allem war es am Samstag aber das im Vorfeld von beiden Trainern